Champions League | al via la fase finale – Dove seguire tutte le partite

(Di martedì 14 febbraio 2023)(foto US Mediaset) Torna in primo piano la, che dà ufficialmente il via allacon gli ottavi, che vedono impegnate tre squadre italiane: Inter, Milan e Napoli. Eccole. Ottavile14/02 Milan-Tottenham, ore 21.00 su Canale 5, Infinity e Sky >>> Ritorno 8/03 (Prime Video) 14/02 PSG-Bayern Monaco, ore 21.00 su Infinity e Sky >>> Ritorno 8/03 (Infinity e Sky) 15/02 Brugge-Benfica, ore 21.00 su Infinity e Sky >>> Ritorno 7/03 (Infinity e Sky) 15/02 Borussia Dortmund-Chelsea, ore 21.00 su Prime Video >>> Ritorno 7/03 ...

Gerry Cardinale è sbarcato da ieri a Milano dopo tanti mesi di assenza, in tempo per la. Ecco la sua fitta agende di queste ore. Era da cinque mesi che Gerry Cardinale non si faceva vedere in quel di Milano. L'attuale patron rossonero sbarcò in Italia ad inizio settembre ...Se il Napoli può vincere laA me piacerebbe, visto anche il campionato che sta facendo, godermi questo scudetto. Inizierei a capire che sto andando incontro ad un traguardo che ...

Torna in primo piano la Champions League, che dà ufficialmente il via alla fase finale con gli ottavi, che vedono impegnate tre squadre italiane: Inter, Milan e Napoli. Ecco dove seguire tutte le ...Oggi il Milan torna a sognare in grande, con l'avvio degli ottavi di finale di Champions League. Una competizione che i rossoneri hanno già vinto 7 volte nella loro storia.