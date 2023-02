Cerca casa in affitto con la fidanzata | la denuncia choc di Desirée | ' Vogliono solo famiglie ' vere' '

(Di martedì 14 febbraio 2023)è una ragazza di 33 anni che stando disperatamente unaina Prato per andare a viinsieme alla sua. Ma la risposta ricevuta è davvero sconcertante. 'No a ...

Ma quando l'agente inizia a chiedere i dati e scopre che si tratta di due donne, rifiuta persino di far vedere la: 'No guardi signora, il proprietario ha palesemente detto: no coppie di donne, ...... ci si è ritrovati inanche il marito, nonché rapper, Fedez . Lui che con la Rai aveva avuto ... Uno cheuna comicità così provocatoria che diventa macchietta. E la regia che, anche quest anno,...

Prato, coppia di donne cerca casa in affitto ma non la trova ... Fanpage.it

Gnogno cerca una nuova casa, il padrone è scomparso poche settimane fa MBNews

Le località più care e richieste d’Italia per chi cerca casa in affitto idealista.it/news

San Valentino, Trieste è la città perfetta per chi cerca casa e l’anima gemella Corriere della Sera

Cucciolo simil Amstaff abbandonato sulle alture di Genova: Dylan ... Kodami

Desirée è una ragazza di 33 anni che sta cercando disperatamente una casa in affitto a Prato per andare a vivere insieme alla sua fidanzata. Ma la risposta ricevuta è davvero sconcertante. «No a ...Alla vista dei Carabinieri, poi, ha cercato di dileguarsi ma gli è andata male: perquisita la sua abitazione i militari trovano 20 kg di droga. Incredibile quando accaduto ieri tra il territorio di ...