C' è un Haaland che gioca in Italia | chi fa impazzire il mercato | Guarda

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'Atalanta ha trovato un tesoro che risponde al nome di Rasmus Hojlund. Ventenne attaccante danese che in pochi mesi è stato capace di prendersi l'attacco della Dea, gettando panico nelle malcapitate difese avversarie. L'ultima a cedere davanti all'uragano di Copenhagen è la retroguardia della Lazio, sconfitta 2-0 dalla truppa di Gian Piero Gasperini sabato sera con il raddoppio firmato proprio da Hojlund (dopo l'1-0 siglato da Davide Zappacosta). Un gol e tante, tantissime splendide azioni personali a dimostrare tutto il valore di untore che pare destinato a entrare nel club dei più grandi centravanti del mondo. Il paragone, come sempre in questi casi, è già pronto, dato che in molti osservatori di calcio hanno notato una certa somiglianza tra l'attaccante dell'Atalanta ed Erling Braut, stella del Manchester City e riferimento per ...