CdS – il nuovo contratto è bloccato

(Di martedì 14 febbraio 2023) 2023-02-14 11:34:59 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: L a velocissima ascesa e il rinnovo solo da firmare. La rapidissima discesa e un mistero da decifrare. Negli strani casi di Formello, ciclicamente aperti, è finito Luka Romero che abbiamo visto sorgere ed eclissarsi nel giro di tre mesi. A novembre il gol al Monza e l’esordio da titolare a Torino contro la Juve. A gennaio i 5 minuti di Lecce, i 12 col Milan, i 10 col Bologna in Coppa Italia. E delnemmeno l’ombra. E’ emerso ciò che era trapelato durante la conclusione del mercato invernale. Non sarebbe in discussione l’accordo con il giocatore, basato su unfino al 2025 con opzione per il 2026 a 800 mila euro a stagione, mancherebbe solo l’intesa sulle commissioni per chiudere l’operazione. ...

