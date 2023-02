Cattura Matteo Messina Denaro | Mattarella | è la supremazia della legge sulla mafia

commenta LadiMessina Denaro rappresenta 'la supremazia della legge sul crimine'. A ricordarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che incontrando i vertici delle forze dell'...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "la riconoscenza della Repubblica" per ladiMessina Denaro "sottolineando come questo successo dell'azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e dedizione, abbia manifestato ...

(Adnkronos) - La cattura di Matteo Messina Denaro dimostra "la supremazia della legge sul crimine" e rafforza "la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia". Lo ha ...Roma, 14 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "la riconoscenza della Repubblica", sottolineando, in riferimento alla cattura di Matteo Messina Denaro, come ...