Catania | buona condotta e permessi premio | ecco perchè l’ergastolano che ha ucciso due donne era in libertà

(Di martedì 14 febbraio 2023) Com’è potuto accadere che un uomo, già condannato all’ergastolo e ritenuto esponente di un clan legato a Cosa nostra, abbiaduenello stesso paese da cui partì la sua carriera criminale? In attesa che si faccia luce sul movente che, sabato scorso, ha spinto Salvatore La Motta a sparare contro Carmelina Marino e Santa Castorina, è questa la domanda che in tanti si pongono. Non solo a Riposto, la cittadina del Catanese affacciata sul mar Jonio in cui sono avvenuti i fatti, ma anche nel resto del Paese. Il duplice assassinio, a cui ha fatto seguito il suicidio dell’uomo, ha avuto ampia eco per l’efferatezza delle aggressioni – entrambe in luoghi affollati e in piena mattinata – ma anche per il profilo dell’omicida: La Motta, 63 anni, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta era stato al centro di cruenti fatti di cronaca intrecciati con le ...