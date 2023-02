Castelfranco | sorpresi mentre rubano materiale dal torrente | un deferimento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso di predisposto servizio del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di carattere ambientale per tutelare il patrimonio paesaggistico sannita, una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale diin Miscano ha sorpreso un soggettoera impegnato con altri ignoti, ad estrarre inerti fluviali dal greto delMiscano, in agro del Comune di Montecalvo Irpino (AV). L’illecita estrazione, realizzata con un escavatore cingolato, riguardava un’ingente quantità dilitoide che veniva poi caricato su un autocarro. I militari, dopo aver attraversato l’alveo del corso d’acqua citato, giungevano alla località “San Giacomo in Corano” ove rintracciavano l’autocarro ancora in moto ed abbandonato e ...