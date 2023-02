Castel San Giorgio | inaugurazione lavori di ampliamento di Vasca Valesana

Leggi su zon

(Di martedì 14 febbraio 2023) Al via ididi, l’opera di ingegneria idraulica progettata dall’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in sinergia con il Comune diSane finanziata dal Ministero dell’Agricoltura per 4,6 milioni di euro. Interverranno il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, avv. Mario Rosario D’Angelo,l’ Ing. Luigi Daniele, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, l’Ing. Bruno Carloni, dirigente dell’Area Tecnica, il sindaco diSanPaola Lanzara ed il sindaco di SianoMarchese. “È un’opera che contribuirà in maniera determinante alla messa in sicurezza del nostro territorio, un ...