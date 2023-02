Caso Pistorius | come sta l’ex campione? Ora chiede la libertà

(Di martedì 14 febbraio 2023) È stato condannato a 13 anni per omicidio volontariosta Oscar? E cosa ne è stato di lui?sudafricano paralimpico è in carcere a Pretoria, reo di aver ucciso la fidanzata e modella Reeva Steenkam. Il 14 febbraio del 2013, sparò, attraverso la porta del bagno, quattro colpi di pistola. Dall’altra parte la compagna che perse la vita.si è sempre dichiarato innocente.è stato condannato una prima volta nel 2013 a 5 anni per omicidio colposo e poi per omicidio volontario a 13 anni e 5 mesi da scontare nel penitenziario Kgosi Mampuro a Pretoria. In base alla legge che prevede che chi ha scontato metà della pena possa trascorrere l’altra metà invigilata, orasogna di tornare libero. Ne ha ...

Oscarpresto libero 'Potrebbe venire in Italia: è cambiato molto, in carcere pulisce i ... Ieri c'è stato undi un ragazzo in seconda categoria, per un rigore concesso e cori razzisti. ...Stando al Ministro della difesa tedesco, Boris(SPD), l'Ucraina riceverà oltre un centinaio di vecchi Leopard 1A5, forniti da vari paesi ... Ora, si dà ilche con il trattato di Perejaslav ...

LA STORIA – La notte assassina di Oscar Pistorius QC QuotidianoCanavese

Germania, Boris Pistorius è il nuovo ministro della Difesa. Scholz: “È la persona giusta” Il Fatto Quotidiano

Germania, il nuovo ministro della Difesa è Boris Pistorius Euronews Italiano

Lo «sceriffo rosso» nuovo ministro della Difesa. Subito il caso ... Il Manifesto

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius in visita a sorpresa a Kiev - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo RaiNews

Oscar Pistorius presto libero «Potrebbe venire in Italia ... «Bisogna dire basta ad aggressioni agli arbitri soprattutto giovani. Ieri c'è stato un caso di un ragazzo in seconda categoria, per un ...Dieci anni fa, il 14 febbraio del 2013, Oscar Pistorius uccideva la fidanzata Reeva Steenkamp con quattro colpi di pistola in una villa di Pretoria, in Sudafrica ...