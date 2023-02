Casavo licenzia il 30% dei dipendenti | la crisi tech arriva in Italia

A luglio 2022,ha ottenuto linee di credito per 300 milioni con vari istituti di credito. Sarà inoltre ridimensionato il business di 'instant buying', cioè l'acquisto di case da rivendere sul ...... che però si dice convinto che si tratta della "giusta da fare data l'incertezza del mercato e l'interesse dinel lungo termine". Ad oggi la piattaforma immobiliare conta circa 300 dipendenti. ...

Casavo licenzia del 30% dei dipendenti. Tinacci: "Scelta difficile ma necessaria" la Repubblica

Casavo licenzia il 30 per cento dei suoi dipendenti MilanoToday.it

Proptech, Casavo pronta a licenziare il 30% della forza lavoro Dealflower

Casavo, Unicredit investe 10 milioni e sigla partnership di lungo ... Dealflower

Casavo sbarca in Francia e acquisisce una delle più importanti ... Forbes Italia

La startup italiana Casavo, fondata nel 2017, sta per licenziare il 30 per cento dei suoi dipendenti (che sono 450 in tutto). L'annuncio è arrivato da Giorgio Tinacci, fondatore e ceo dell'azienda, ...Casavo ha annunciato il licenziamento del 30% del proprio personale. Una "scelta difficile" per il fondatore e amministratore delegato della startup proptech Giorgio Tinacci, che però si dice convinto ...