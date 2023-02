(Di martedì 14 febbraio 2023) Il colosso francese della distribuzioneha chiuso ilconin crescita del 16% a 90,81di. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il dato, su base ...

Il colosso francese della distribuzioneha chiuso il 2022 conin crescita del 16% a 90,81 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il dato, su base comparabile, è cresciuto dell'8,5%. In rialzo ...... dando vita così al secondo gruppo europeo del comparto, con 700 milioni die 17mila ... Cyber Security), che seguono oltre 100mila clienti, tra i quai Intesa SanPaolo, Unicredit,, ...

Carrefour: ricavi 2022 superano i 90 miliardi di euro (+16 ... Agenzia ANSA

Grande distribuzione, i francesi salutano l'Italia: anche Carrefour ... Verità e Affari

Sicuritalia compra il gruppo belga MAAT Security. Per crescere si ... BeBeez

Carrefour al quinto trimestre di crescita dei ricavi. La sfida della ... DM - Distribuzione Moderna

I ricavi di Carrefour crescono per il 4° trimestre. Più debole l’ipotesi ... DM - Distribuzione Moderna

Il colosso francese della distribuzione Carrefour ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 16% a 90,81 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il dato, su base comparab ...con 700 milioni di ricavi e 17mila dipendenti. L’azienda belga opera nel settore della sicurezza nella grande distribuzione, della logistica, della moda e della gestione di eventi, conta 900 ...