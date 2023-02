L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A, partendo dal no del governo alla ...Commenta per primo L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A, partendo dal no del governo alladei diritti tv: ' Delusi dall'emendamento di Lotito Non siamo delusi, sono cose che vanno ...

TMW - Carnevali e la proroga dei diritti tv: "Serve buonsenso. Le cose vanno chiarite meglio" TUTTO mercato WEB

VIDEO FCIN1908 / Carnevali: “Proroga diritti tv Decisione di buon senso” fcinter1908

TOP NEWS ore 17 - Salernitana, accordo con Paulo Sousa. Stasera Milan-Tottenham, Theo ok TUTTO mercato WEB

"Altro che proroga: il governo ora definisca i criteri dei bandi" il Resto del Carlino

Dopo due anni torna il "Carnevale dei Ragazzi" LA NAZIONE

Con un atto avvenuto oggi al Decreto Legge MilleProroghe, il Governo ha soppresso la norma che prolungava da 3 a 5 anni la validità dei contratti per la concessione dei diritti tv degli eventi sportiv ...Oggi, giovedì 9 febbraio, auguri ad Apollonia. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Storia: 9 febbraio 1941, bombardamento navale inglese su ...