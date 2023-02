Carnevale a Gorizia 2023

Leggi su udine20

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un’invernale giornata di sole ha accompagnato la sfilata dei carri allegorici del 33esimono. Oltre 10.000 persone per le strade dihanno festeggiato il. A sfilare 800 persone, tra 10 carri e altrettanti gruppi mascherati di danza. La giuria ha eletto come vincitore il carro di Doberdò del Lago, dal nome “Arso il Carso, riva Grisù el fogo no xe più”. Al secondo posto il carro di San Pelagio Aurisina con “La Banda delle stelle cadenti”. Terzo quello di Medeazza di Duino Aurisina dedicato a Joker e Harley Quinn. Tra i gruppi ha trionfato quello di Marcottini, con “Gli allegri Spazzacamini”. Al secondo posto quello di Santa Croce dedicato a “Homo sapiens…Stiamo andando avanti o indietro?”. Terzo posto per Opatje Selo a tema Octopus. Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco ...