Carnevale 2023 a Ciampino | quando inizia | eventi | orari e sfilate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Anchesi prepara ai festeggiamenti di. Per l’occasione la cittadina si vestirà di tanti colori, proponendo diversetive per rallegrare non solo i bambini, ma anche gli adulti. Sono vari gliprogrammati per la settimana dicon festeggiamenti edche prenderanno il via sabato 18 febbraio e si protrarranno fino a martedì 21 febbraio. Non soloin maschera, ma anche musica e mercatini artigianali e non mancheranno spettacoli di magia. Andiamo a scoprire insieme qual è il programma delle manifestazioni previste. Il calendario diSabato 18 – ore 11.00popolare. Maschere dal mondo – Laboratori a cura di DoPòLiS, Scuola popolare di Officine civiche presso Parco Aldo ...