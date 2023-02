Boschi espone le sue originali e bellissime creazioni nei locali del centro parrocchiale Giovanni XXIII a Santa Croce... divise garibaldine,di Arlecchino e dotti riferimenti al maestro Donizetti. Accanto alla ... messa da parte la rivalità calcistica tra la Dea e le Rondinelle (resta epica la corsa di...

Carletto e le maschere veneziane. L’artista dei pezzi unici con gli scarti LA NAZIONE

Brescia e Bergamo capitale della Cultura per colmare il vuoto fra ... Il Foglio

Una tradizione del Carnevale di Manfredonia: le sartorie ILSIPONTINO.NET

Non solo sport. Calcio: anche in Premier si indaga! Via dalla Serie A ... Romagna Gazzette

Non solo sport. Serie A: tornano i fondi. Riforma Fifa. Spettacolo ... Romagna Gazzette

Boschi espone le sue originali e bellissime creazioni nei locali del centro parrocchiale Giovanni XXIII a Santa Croce ...Circa settemila le persone scese in piazza nella giornata di ieri per festeggiare l’appuntamento tra coriandoli e stelle filanti. Come da tradizione non è mancato neppure la premiazione dei costumi pi ...