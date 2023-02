Carl Pei recensice OnePlus 11 e lo promuove con qualche riserva

, CEO di Nothing, mira a fare della sua azienda la 'Apple del mondo Android' . Il dettaglio che distingue il telefono dagli altri modelli disponibili sul mercato - ad eccezione degli ...Interessante perché il compromesso su cui è stato realizzato in termini di prestazioni e prezzo ricorda i flagship killer di una volta, quando in società c'era ancora. Comunque in OnePlus si ...

Carl Pei di Nothing ironizza sul Galaxy S23 Ultra con un sondaggio e meme su Twitter Everyeye Tech

Nothing Phone (2) arriverà nel 2023 e sarà più premium: la conferma di Carl Pei Everyeye Tech

Nothing Phone (2) arriverà entro fine 2023 HDblog

Nothing Phone (2) sarà un altro medio Libero Tecnologia

Ci sarà mai un pieghevole Nothing Carl Pei risponde GizChina.it

Nothing è la startup messa a punto qualche tempo fa da Carl Pei, il fondatore di OnePlus. Dopo la presentazione degli auricolari ear (1), ecco che l'azienda ha svelato al mondo intero il più atteso ...Le vendite per le Nothing ear (1) black cominceranno il 13 dicembre Nothing ha inoltre rivelato che le ear (1) ora sono totalmente a emissioni zero. Nella giornata del 1 dicembre Nothing, azienda fond ...