Carceri | Mattarella ricorda Riccardo Palma ucciso da Br | ' rigore e dedizione per migliorare istituti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il 14 febbraio del 1978, magistrato incaricato della Direzione generale deglidi prevenzione e di pena presso il ministero della Giustizia, venivaa Roma in un sanguinoso attentato posto in essere da esponenti delle Brigate Rosse. Dopo un percorso professionale svolto in gran parte presso gli uffici requirenti,aveva profuso il suo impegno nel settore dell'amministrazione penitenziaria. Proprio in questo delicato ambito si era speso con abnegazione al fine di fronteggiare le molteplici emergenze che contraddistinsero quei difficili anni del nostro Paese. Profondo conoscitore del sistema penitenziario, egli si era impegnato per il miglioramento delle condizioni detentive, svolgendo la sua attività con ...