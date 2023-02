Capelli a spazzola donna | come avere uno stile sempre perfetto

Leggi su amica

(Di martedì 14 febbraio 2023) Taglio da uomo tipicamente Anni ’90, ihanno saputo conquistare anche le tendenze femminili. Simile al buzz cut, questo tipo di taglio prevede lunghezze mini, da portare dritte e fissare attraverso l’uso del gel, di una cera o della lacca. Calibrare perfettamente la lunghezza dei, infatti, è fondamentale per il cut: le ciocche devono essere modellate per creare, di fatto, l’effetto “a”. Evergreen che travalica le tendenze stagionali, idarappresentano una scelta didecisa e di carattere, perfetta per chi desidera distinguersi e non teme di rinunciare drasticamente alle lunghezze. I taglisanno conquistare con la loro ...