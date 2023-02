Canone RAI 2024 Annuncio da non credere

Leggi su formatonews

(Di martedì 14 febbraio 2023) In questi giorni il Festival di Sanremo impazza. Ma forse è arrivato il tempo di dire davvero addio al tanto amato e temutoRai. Il festival della musica italiana in questi giorni sta incollando milioni d’italiani che sono lì, nelle loro case, ad ammirarlo. Ma ci sono anche coloro che non mancano di calcolare spese e guadagni dietro questa immensa Kermesse musicale che coinvolge davvero tantissime persone e allora a questo punto si sente già parlare della possibilità di eliminare ilRai dalla bolletta. – FormatonewsUna proposta che direbbe addio alRai già a partire dal prossimo anno. A questo punto si fa portavoce il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, che aveva comunque già lanciato la proposta, ma attenzione è tutto ancora da decidere, niente è sul tavolo. Per molti quindi questa ...