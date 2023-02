Camorra | il ministro Piantedosi a Casapesenna per abbattimento del bunker di Zagaria

Poi il gruppo è stato cambiato e sostituito con tre reclusi appartenenti a mafia,e '... Uno sciopero della fame che ilNordio ha definito "non più non violento". Secondo il...... ndrangheta ea Sassari, un collegamento che per l'avvocato è "strumentale". Quanto alle ... anche se annuncia comunque ricorso contro la decisione del, ma "siamo consapevoli aggiunge - ...

Camorra, il ministro Piantedosi a Casapesenna per abbattimento ... anteprima24.it

Camorra, Piantedosi a Casapesenna per abbattimento bunker Zagaria JUORNO.it

Donzelli non fa mezzo passo indietro: “Non ho violato segreti sui colloqui di Cospito con ‘Ndranghe... Il Riformista

Sabella: "La Camorra si sta prendendo la Capitale" LA NOTIZIA

Camorra a Napoli, scacco al clan Mazzarella: armi, droga e mercato nero della benzina: 24 arrestati Corriere del Mezzogiorno

Con Cospito al 41bis si è fatto risorgere il fantasma del terrorismo e si è arrivati al ragguardevole numero di 738 rinchiusi nelle carceri di massima sicurezza (il 40 per cento appartenenti alla ...La prospettiva di Cospito è quella dell’ergastolo ostativo. Fine pena mai, per capirci. Se allora “il 41bis non si tocca” – come dichiarato dal ministro Carlo Nordio – si dovrà aprire una discussione ...