Calo dei consensi e paura delle euro-urne. I dolori di Parigi e Berlino

(Di martedì 14 febbraio 2023) Quanto influiscono le notevoli difficoltà interne di Macron e Scholz (proteste di sindacati e lavoratori adella Spd alleberlinesi) nell’elaborazione della strategiapea franco-tedesca? Ancora una volta, come si è visto in occasione della cena ad escludendum con Zelensky (su cui c’è stato anche un retroscena di Politico), si è deciso di puntare tutto su azioni spot come palliativo in vistaprossimepee che potrebbero rappresentare un momento di grande difficoltà per entrambi i leader. La questione si pone sia a causa dei numeri, visto che Macron e Scholz continuano a perdere punti nei(mentre Meloni no, come dimostrano le Regionali), sia in prospettiva: nel 2024 il presidente francese rischia seriamente di subire una ...