(Di martedì 14 febbraio 2023) La 47ma edizione deidi sciproseguirà a Meribel (Francia), martedì 14: conclusa la prima settimana, dedicata a combinate e specialità veloci, la seconda parte scatterà con i paralleli.a squadre miste (team event) alle 12.15, qualificazioni individuali dalle 17.30. LA DIRETTA LIVE DEL TEAM EVENT DEIDI SCIDALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DEL PARALLELO DI SCIDALLE 17.30 ILDEL TEAM EVENT L’Italia sarà rappresentata nel team event da Asja Zenere, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, ai quali si aggiungeranno nelle qualificazioni individuali la campionessa iridata in carica nella ...

Il tabellone completo del parallelo a squadre valevole per i Mondiali 2023 dialpino a Courchevel/Méribel. Il team event misto apre quindi il programma delle prove tecniche ... ILCOMPLETO ...... quella ine quella annullata la settimana precedente per le cattive condizioni meteorologiche. Nella gara femminile del mattino ha vinto Cristina Trabucchi,Club Valdidentro, in 53.67,...

Mondiali di sci alpino del 12 febbraio: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Sci alpino, quando le prossime gare dei Mondiali 2023 Calendario, orari, programma e tv dal 14 al 19 febbraio OA Sport

Mondiali Goggia inforca in discesa libera! Discesa amarissima, rivivila Eurosport IT

Calendario Mondiali sci nordico 2023: programma, orari, tv, streaming. Il palinsesto di tutti gli sport OA Sport

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 14 febbraio, tabellone, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Nel calendario degli sport invernali di oggi, martedì 14 febbraio, saranno i Mondiali di sci alpino e di biathlon a prendersi la scena. Sulle nevi di Meribel/Courchevel (Francia) sarà la giornata del ...La 47ma edizione dei Mondiali di sci alpino proseguirà a Meribel (Francia) oggi, martedì 14 febbraio 2023: conclusa la prima settimana, dedicata a combinate e specialità veloci, la seconda parte ...