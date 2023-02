Calenda | “Gli elettori non hanno sempre ragione”

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Avete tutti scritto che la Moratti era la candidata perfetta per la Lombardia. Il Lazio con un ottimo candidato e coalizione è andato peggio. Sono trent’anni che votiamo e siamo scontenti di chi votiamo. Sostengo dache votiamo per ragioni sbagliate: appartenenza e moda. E basta guardare l’astensione per capirlo. È laper cui abbiamo fondato Azione”. E’ quanto afferma Carlo, leader di Azione, rispondendo al post di un cronista su Twitter che definiva la scelta di Letizia Moratti come “un eccesso di tatticismo”. “Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo, fatelo. Glidecidono ma non. Altrimenti non saremmo messi così”, conclude Carlo

Majorino, traastenuti ci sono tanti elettori di centrosinistra "Sicuramente ci sono stati, è ... Come commenta il risultato del Terzo Polo "La scelta di Carlodi rompere l'intesa che c'...E rumors riferiscono che Renzi non abbia gradito affatto le sparate dicontroelettori che 'non sempre scelgono bene' , una sorta di sfregio all'intelligenza degli italiani.

E sì che non più tardi di qualche ora fa erano tutti in brodo di giuggiole per gli eroi di Sanremo ... Se infatti i dem si leccano le ferite, Conte e Carlo Calenda non stanno certo meglio. La batosta ...“I candidati non erano sbagliati. Hanno sbagliato gli elettori Sì, non ho timore di dirlo. È la maledizione italiana, si vota per appartenenza”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ha commentato ...