Calcio | Spal Esonerato Daniele De Rossi

Assieme all'ex centrocampista della Roma via tutto lo staff tecnico FERRARA - Adesso è ufficiale: laha esonerato Daniele De Rossi dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme all'ex centrocampista della Roma e della Nazionale sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l'...Era nell'aria e ora c'è anche l'ufficialità: laha esonerato Daniele De Rossi. "Lacomunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima ...commenti:...

Spal, Tacopina: “Sì confermo, arriva Massimo Oddo” ItaSportPress

Spal, si attende l'ufficialità dell'esonero di De Rossi: al suo posto pronto Oddo - Sportmediaset Sport Mediaset

Spal, ora è ufficiale: De Rossi esonerato La Gazzetta dello Sport

Nainggolan, futuro già in bilico alla Spal. Con l'addio di De Rossi potrebbe salutare Calcio Casteddu

Ex Grifo, Oddo pronto a sostituire De Rossi alla Spal Calcio Grifo

