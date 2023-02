Calcio Napoli | un risentimento ferma Raspadori | out col Sassuolo

(Di martedì 14 febbraio 2023)muscolare per Giacomo, che oggi è uscito dal campo di Castel Volturno a metà dell’allenamento delin vista della trasferta di venerdì. Venerdì ilfarà visita al, ma Giacomo, grande ex del match, potrebbe essere assente. Il giocatore, infatti, ha abbandonato il campo in anticipo, nel corso

Secondo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica,e Milan avrebbero messo nel mirino Lazar Samardzic per la prossima stagione.su Samardzic: l'Udinese fissa il prezzo Il centrocampista tedesco dell'Udinese di appena 21 anni ha già collezionato 4 gol in 21 presenze in questa stagione. Secondo i colleghi , i friulani ...Risentimento muscolare per Giacomo Raspadori che oggi è uscito dal campo di Castel Volturno a metà dell'allenamento del. Il giocatore azzurro è stato messo a riposo e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali per approfondire la sia situazione. Raspadori salterà dunque la trasferta di venerdì a ...

Napoli, quando lo scudetto La cabala dice contro la Fiorentina Sport Mediaset

Brutte notizie per il Napoli, risentimento muscolare: deve lasciare l’allenamento Spazio Napoli

Primavera, il Napoli ottiene un’importante vittoria in chiave salvezza CalcioNapoli1926.it

VIDEO Durante la presentazione della nuova Ferrari spunta il cartello “Forza Napoli” CalcioNapoli1926.it

“Sai che non si fa…”: Napoli, un inedito De Laurentiis al Maradona | VIDEO ultimecalcionapoli.it

Il Napoli Primavera ha battuto il Cesena per 2-0 nella 19esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION al centro sportivo Romagna Centro. Azzurrini che partono decisi e passano dopo mezzora. S ...Il prossimo 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto settant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 17 febbraio, Rai Documentari proporrà in prima visione alle ore 21.25 su Rai ...