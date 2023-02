Arbitro Maresca di Napoli Angoli: 6 a 3 per l'Inter Recupero: 1' e 5' Ammoniti: Nuytinck, Lautaro, Amione e Lammers per gioco scorretto. Spettatori: Abbonati 14.593, mini abbonamenti 158 e ...Chiarito quanto successo tra Lukaku e Barella "Assolutamente sì, cose di campo che non voglio assolutamente vedere - tuonaa Sky - Sono grandissimi amici, erano seduti di fianco, c'era ...

Inzaghi: "Siamo delusi, dopo un primo tempo così dovevamo vincere" La Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi: "C'è delusione, non sono contento del risultato" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Lo scudetto è andato": Inzaghi messo alle strette risponde così in diretta CalcioNapoli24

Calcio: Inzaghi, Inter a -15 dal Napoli 'Non ci pensiamo' - Calcio Agenzia ANSA

Inzaghi deluso dall'Inter, avverte i suoi giocatori: Non voglio più vedere certe cose in campo Sport Fanpage

Già amareggiato per non aver fatto sua una partita che ha visto l' Inter concludere, ma senza grande pericolosità, per 25 volte verso la porta di Audero, Simone Inzaghi nel post-partita ha dovuto anch ...Non ci pensiamo. Dobbiamo guardare a noi stessi cercando di fare più punti possibili". Così il tecnico del nerazzurri Simone Inzaghi dopo il pari 0-0 con la Samp a Genova. Chiarito quanto successo tra ...