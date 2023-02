Calcio | coming out Janko; Abodi ' fatto positivo e di speranza'

(Di martedì 14 febbraio 2023) "Tutto quello che è espressione della sincerità deve essere visto come un. Quando non si riesce e a dire la propria scelta di vita significa che il paese non è ancora maturo e ...

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando delout del calciatore Jankto. "Prendo questa sincerità come un'espressione positiva, di fiducia e di speranza, che ...Il mondo del pallone è sempre più inclusivo. 'La nostra relazione nata alla Juventus, ci siamo incontrate grazie al'. ...

ASCOLI PICENO – “Quando abbiamo visto il video in cui hai fatto coming out dichiarando al mondo la tua omosessualità” scrive l’Ascoli Calcio in un comunicato diretto all’ex Jakub Jankto, “abbiamo ...Il calcio ha bisogno di staffettisti ... Abodi ha anche commentato il coming out di Jankto: "Tutto quello che è espressione della sincerità deve essere visto come un fatto positivo. Quando non si ...