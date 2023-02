Calcio | annullata la squalifica a vita dell’ex presidente della federazione calcistica di Haiti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lacontro l’exdiYves Jean-Bart per le accuse di aver abusato sessualmente di giocatrici è statadal Tribunale Arbitrale dello Sport. La corte ha accolto l’appello di Jean-Bart dopo aver rilevato “incongruenze e inesattezze nelle dichiarazioni delle vittime e dei testimoni presentati dalla Fifa”. Accusato di aver molestato e abusato di varie giocatrici, comprese minorenni, per diversi anni, il 75enne Jean-Bart aveva sempre negato le accuse. La sentenza del Tas ha affermato che le prove contro Jean-Bart erano “incoerenti, poco chiare e contraddittorie”. SportFace.

In Cile una rete di Lezcano al 43 della ripresa decide la partita Colo Colo - Nublense dopo una reteper fuorigioco a Banegas nel primo tempo. In Costa Rica pareggio per 1 - 1 tra Sporting ...Bonucci è protagonista di un filmato diventato virale sui social in cui, intervenuto dalla tribuna dello Stadium dopo la retea Castrovilli, urla al viola Venuti di rimettersi a sedere. ...

Calcio: annullata la squalifica a vita dell'ex presidente della ... SPORTFACE.IT

Bonucci perde la testa: urla una frase dopo il gol di Castrovilli, con chi ce l'aveva Corriere dello Sport

La moviola di Juventus-Fiorentina 1-0: perché l'arbitro Fabbri ha ... Eurosport IT

Brescia-Modena 0-1: prima esterna 2023 Modena Calcio

Ternana, il gol di Partipilo annullato dal Var: meno ‘scandaloso’ di ... Calcio Ternano

Brutte notizie per il calcio italiano. Con un atto avvenuto oggi al Decreto Legge MilleProroghe, il Governo ha soppresso la norma che prolungava da 3 a 5 anni la validità dei contratti per la ...Fabio Caressa, durante Sky Calcio Club, ha parlato della vittoria della Juve sulla Fiorentina. In particolare, il telecronista si è soffermato sul gol annullato a Vlahovic: "La Juventus ha tanta più ...