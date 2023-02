Buongiorno Mamma! torna su Canale 5 con la seconda stagione in prima serata

Leggi su tvzoom

(Di martedì 14 febbraio 2023) La serie è una coproduzione RTI – Lux Vide ( Gruppo Fremantle) e andrà in onda da mercoledì 15 febbraio insu5 per 6 serate in 12 episodi. LACosì viene presentata dalla produzione: Maria Chiara Giannetta interpreta Anna Della Rosa: Anna è una mamma, è il motore della sua famiglia, una forza della natura, capace di fare mille cose contemporaneamente. Ama i suoi figli e suo marito Guido, interpretato da Raoul Bova, non ha mai smesso di star loro accanto, anche se è stata costretta a una via estrema per proteggerli da un passato misterioso. Anna è figlia della famiglia più facoltosa del paese, una “principessa” che ha sempre vissuto negli agi ma poi si è ribellata alle imposizioni della famiglia, soprattutto a quelle di Lucrezia, sua madre, una donna ricca, ...