Buongiorno | mamma! 2 | anticipazioni prima puntata 15 febbraio | la scoperta di Guido

(Di martedì 14 febbraio 2023) Mercoledì 15alle 21:25 su Canale 5 ritorna, la fiction prodotta da Rti e Lux Vide con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta e che ruota attorno alle vicissitudini della famiglia Borghi. Si riprenderà dall'ultima scena dellastagione quando,che Anna entrasse in coma, Maurizia (Stella Egitto), che si credeva fosse morta nell'incendio del suo casolare, si presenta alla porta di casa Borghi. Eccezionalmente per questasettimana, la fiction andrà in onda anche venerdì 17, mentre dalla settimana successiva ci sarà un solo appuntamento settimanale nella serata del venerdì fino al 17 marzo. Per ogni serata saranno trasmessi due episodi, per un totale di dodici.trova un misterioso orecchino Nella ...

Andrà in onda per sei prime serate Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta tornano con '! '. La seconda stagione della fiction di successo di Canale 5 parte mercoledì 15 febbraio ...Per promuovere il ritorno della fiction! , sarà infatti presente in puntata l'attore protagonista della serie Raoul Bova , che debutterà con la seconda stagione mercoledì 15 ...

Torna con una seconda stagione, dal 15 febbraio in prima serata Canale 5, e ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con al centro una mamma speciale.Mercoledì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la seconda stagione di “Buongiorno, mamma!”, la serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara ...