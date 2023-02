(Di martedì 14 febbraio 2023), il Codacons mette a segno un punto controCapitale, ritenuta dal difensore civico colpevole di aver negato all’associazione atti e documenti relativi alle attività programmate o messe in campo per arginare i problemi relativi al dissesto stradale. Non si tratta della prima iniziativa intrapresa da Codacons che, sempre sull’argomento, aveva ricevuto un pronunciamento del tribunale amministrativo della Regione Lazio che ordinava aCapitale di “adottare ogni atto necessario a migliorare la sicurezza stradale intervenendo su infrastrutture, veicoli ed utenti, anche sulla base del lavoro svolto dalla consulta cittadina della sicurezza stradale”. Dopo la sentenza del Tar l’associazione aveva chiesto l’accesso agli atti È stato proprio dopo questa sentenza del Tar che l’associazione aveva chiesto ...

Le insicurezze di lei, e le fragilità di lui sonoche accidentato il percorso di quell'amore - passione (per dirla à la Stendhal) che nasce, tocca un apice e poi muore, così da ...... e capire così in che misura il Comune è intervenuto per risolvere il grave problema delle. Roma Capitale non aveva però fornito al Codacons i documenti richiesti, ed era scattato il ...

Strade colabrodo, vittoria del Codacons contro il Comune: dovrà mostrare gli atti RomaToday

Buche stradali a Roma, il Condacons vince il ricorso: Gualtieri rischia l’accusa di omissione d’atti d’ufficio Il Corriere della Città

Auto e buche stradali: come chiedere un risarcimento per danno missionline

Maltempo a Siracusa, situazioni di rischio per buche stradali e ... SiracusaPress

Torino: un satellite per evitare le buche stradali Mole24

Sono partiti altri cantieri di riqualificazione stradale sulle arterie principali della zona Paip ... Invece di procedere in ordine sparso o limitarsi a riempire le buche esistenti in quei tratti ...è diventato un percorso ad ostacoli fra buche e dissesto del manto. Il Comune sembra essersi dimenticato completamente di coloro che abitano e transitano per Via Mentana di sopra, dove il traffico ...