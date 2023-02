Bucchioni | «L’Inter manca di continuità La Lu-La è la coppia ideale?»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Enzo, nel “Punto delle Otto” di SportItalia, parla dele dello stop di ieri sera contro la Sampdoria. Il giornalista sottolinea poi il grande limite della squadra di Inzaghi– Ecco il commento di Enzoal pareggio di ieri sera delcontro la Sampdoria: «ieri sera non ha battuto la Sampdoria penultima in classifica.da sempre di. Bisognerebbe dire a Inzaghi che è una coppa, una Supercoppa… ecco in quelle occasioni riesce a preparare meglio la partita e a dare la carica giusta ai giocatori. Lanza diè il grande limite di questa Inter, che ieri sera ha smesso di pensare allo Scudetto. 15 punti di distacco dal Napoli che ha dieci marce in ...