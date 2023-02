Btp | Bot | titoli? No | investite sulle borse | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Altro che azioni e obbligazioni, Bot o Btp, sconosciuti ai più che passano le notti in bianco per le oscillazioni dei mercati - è il momento di investire in borsa (sì), purché griffata. Che conosciamo bene e ne amiamo ogni dettaglio, ci basta un'occhiata per individuare l'originale e scovare l'imitazione. Il lusso (bene rifugio come amano definirlo gli economisti) corre oltre il Pil, e non subisce spericolate fluttuazioni dei prezzi, al contrario degli strumenti finanziari creati per arricchire soprattutto le banche. E vuoi mettere l'emozione di uscire di casa con al braccio una Hermès, che sia una “Kelly” dedicata all'attrice Grace (Kelly) o una “Birkin” realizzata per l'attrice Jane (Birkin. Come fai a sfoggiare un titolo di Stato? Straordinarie icone di moda e ricchezza, si vedono spesso portate a spasso da miliardarie o celebrità. Eppure è più facile scalare l'Everest con un paio ...