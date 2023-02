Brutte notizie per il Napoli | risentimento muscolare | deve lasciare l’allenamento

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nonostante il largo vantaggio in campionato, ilnon ha intenzione di mollare un solo centimetro e quindi si continua a lavorare con intensità a Castel Volturno. La squadra di mister Spalletti sta preparando la gara contro il Sassuolo, ma proprio nell’ultimo allenamento c’è stato un problema. Infatti, come riportato dal report pubblicato sul sito ufficiale della SSC, proprio nel corso dell’ultima sessione di allenamento, Giacomo Raspadori ha riportato un problemache non gli ha consentito di terminare la seduta. FOTO: SSC– Raspadori Infortunioper Raspadori Di seguito il report del club Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma venerdì al Mapei ...