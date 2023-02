Brescia | Perinetti | Per il Napoli è un' annata straordinaria | su Kvara e Osimhen

(Di martedì 14 febbraio 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio, direttore sportivo del, di seguito le sue parole: Si aspettava uncosì dominante? “Non era legittimamente prevedibile. Tuttavia, già lo scorso anno ilriuscì ad inserirsi per la lotta scudetto, lasciando prevedere un certo spessore della squadra. Inoltre, la campagna acquisti ha dotato la rosa di elementi nuovi ma di assoluta qualità, e soprattutto motivati, la società ha dunque saputo fare la differenza. Fattori che, assieme alla sapiente gestione di Spalletti, hanno determinato il divario con le inseguitrici, di una squadra fortissima che riesce ad essere sempre squadra, a differenza delle avversarie. È un’”. Ilpuò andare lontano anche ...

si alza il velo sull' era Possanzini . A inaugurare la conferenza del neo - allenatore biancazzurro, nella sala stampa del centro sportivo di Torbole, è stato il diesse Giorgio, ...... che in questa fase ha ereditato in toto le funzioni di Giorgioe continuerà a ...che ha inoltre trovato un utile alleato in Björkengren , acquistato anch'egli dal Lecce (a proposito: ...

BRESCIA - Perinetti: "Spero che Kvara ci faccia tornare ad un calcio ... Napoli Magazine

Brescia, Perinetti lavora in uscita: Garofalo sempre più lontano dalla ... Footballnews24.it

Calciomercato Brescia, Perinetti pesca in Serie A: tutti gli acquisti e ... Footballnews24.it

Brescia, comincia l'era Possanzini: «Sono l'uomo più felice del mondo» Giornale di Brescia

Calciomercato Brescia, Perinetti studia i colpi in entrata e in uscita ... Footballnews24.it

14.02 14:01 - BRESCIA - Perinetti: "Spero che Kvara ci faccia tornare ad un calcio diverso, Champions Il percorso del Napoli può essere ottimale" 14.02 13:58 - L'AVVOCATO - La Marca: "Hojlund e ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia: “Non era legittimamente prevedibile. Tuttavia, già lo scorso ...