Brambati | «Inter fragile | Inzaghi responsabile Ogni volta tira fuori i trofei»

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’ha deluso ieri a Genova trovando solo un pareggio contro la Sampdoria a reti inviolate.si scaglia contro, reo di allenare una squadramentalmente. Le sue parole su Tmw radio? Massimova controdopo il pari 0-0 a Marassi: «Dopo la vittoria con il Napoli, l’aveva riaperto il campionato. Poi il Napoli ha ricominciato a marciare ma l’ha perso punti di nuovo. C’è una mancanza di questa squadra, che ha un’organico per non stare dietro di così tutti questi punti al Napoli. La Curva si è schierata contro? L’non può accontentarsi di Supercoppa Italiana o Coppa Italia. La matematica ti tiene dentro ovviamente, ma oggi lo ...

ha poi spostato l'attenzione sull', affermando: "Come si fa a non criticare la squadra più forte d'Italia da almeno due anni, ha perso lo scorso e quest'anno è a 13 punti dal Napoli".... uno stimolante del sistema nervoso centrale che migliorava le prestazioni sportive come giù riferito, tra gli altri, da Dino Baggio, Marco Tardelli e Massimo. 'Nei tre anni all'ci ...

Brambati: “Inter in Champions Organico più forte di Inzaghi. Conte…” fcinter1908

TMW RADIO - Brambati: "Allegri bravo a tenere in piedi la baracca Juve. Inter fragile mentalmente" TUTTO mercato WEB

Brambati: «Inter, l’organico è migliore di Inzaghi! In Champions League…» Inter-News.it

TMW RADIO - Brambati: "Inter, l'unica pecca è l'allenatore. Conte Sta riflettendo" TUTTO mercato WEB

PODCAST - Brambati: "L'unica pecca dell'Inter è Inzaghi, in certe ... L'Interista

Sul Milan in Champions, Brambati ha poi risposto: "La Champions è strana, andare avanti darebbe morale. Si gioca contro una squadra importante, certo che non è la partita della vita ma la testa va qui ...Secondo me, con Inzaghi, l’organico è più forte dell’allenatore L’ex calciatore non risparmia una frecciata a Simone Inzaghi: «Inter avanti in Champions League L’organico sì, non l’allenatore. Massim ...