Bradley Cooper cocco di mammà | nemmeno nelle pubblicità riesce a starle lontano

Leggi su amica

(Di martedì 14 febbraio 2023)di mamma come pochi al mondo. Il rapporto specialissimo trae sua madre, Gloria Campano, ora non si limita più ai red carpet e alle prime. Ma pure in. Guardate cosa hanno combinato in questo spot… Foto Ansa A onor di cronaca, lo aveva detto. Anzi, lo aveva confessato anche a noi, nella nostra intervista esclusiva dell’anno scorso. Se c’è una definizione inattaccabile diè che è undi mamma. Italiana, aggiungiamo. E forse questo spiega il perché. In fondo, gli stereotipi si basano su un fondo (ma fondo fondo) di verità, no? E così, capita che l’arzilla mamma Gloria rubi la scena al pluripremiato e acclamato figlio persino in uno spot pubblicitario. Lo spot dicon ...