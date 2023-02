Boscarelli guida le giovani atlete agli Europei di scherma | tante le medaglie azzurre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrancescavince anche a bordo pedana. La campionessa mondiale ed europea di spada etecnica dell’Accademia Olimpica Beneventana di“Maestro Antonio Furno”, è stata protagonista, come tecnico della nazionale italiana under 15 e under 17 di spada, ai Campionati del Mediterraneo di Zagabria che si sono svolti nello scorso fine settimana. Il bilancio complessivo della spedizione azzurra è stato di 19 mede di cui 4 d’oro. Da sottolineare in particolare la meda d’oro nella spada maschile di Isaia Contin e la meda di argento nella spada femminile di Maria Roberta Casale. Dunque, una grande soddisfazione per issimi spadisti della nazionale italiana che hanno potuto contare anche sulla ...