Borussia Dortmund-Chelsea in tv | data | canale | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’andegli ottavi di finale di. Match di grande prestigio al Signal Iduna Park, dove si affronteranno due squadre da cui ci si aspetta molto. I tedeschi partiranno leggermente favoriti, anche in virtù del fattore campo, ma guai a sottovalutare il, che sta faticando in termini di risultati ma resta una squadra potenzialmente fortissima. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 febbraio, con la partita che sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace.