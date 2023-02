Borse Ue e Wall Street in altalena Inflazione Usa rallenta ma meno delle attese

(Di martedì 14 febbraio 2023)al +6,4% ai minimi da ottobre 2021. Leerano a +6,2%. Sull'obbligazionario italiano, tassi in rialzo nell'asta BTp

... tassi in rialzo nell'asta BTp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropee toccano i massimi di giornata e poi frenano, dopo la diffusione del dato sull' inflazione americana di gennaio e...... attesi in lieve frenata, e del successivo avvio diStreet, i cui future sono solo marginalmente positivi. Tra leeuropee la migliore è Amsterdam in aumento dello 0,6%, seguita da Milano e ...

Borsa Usa, Wall St in rialzo sostenuta da acquisti titoli 'growth' a ... Investing.com Italia

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,6%). Prosegue ... Milano Finanza

Le Borse di oggi, 13 febbraio. Europa positiva con le nuove stime ... la Repubblica

Borse europee in rialzo, Wall Street chiude negativa Il Sole 24 ORE

Le Borse di oggi, 14 febbraio. Inflazione Usa frena meno delle ... la Repubblica

Dopo un’apertura negativa, alle ore 16:00 il Dow Jones si porta sopra la parità, mentre l’S&P guadagna lo 0,3% e il Nasdaq lo 0,6%. Ecco cinque cose da sapere sui mercati nella giornata di martedì 14 ...(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street, dopo che il dato sull'inflazione americana di gennaio ha evidenziato un rallentamento dei prezzi, tuttavia ad un ritmo inferiore alle ...