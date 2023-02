Borsa | Milano tiene con Europa in attesa dell' inflazione Usa

In questo clima il listino azionario disale dello 0,3% nell'indice Ftse Mib, con Tenaris e Pirelli che sono i titoli migliori tra quelli a elevata capitalizzazione in crescita dell'1,3%. In ...Valori in leggero rialzo per ladi, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,05%); giornata moderatamente positiva per Londra , che ...

Borsa di Milano oggi 13 febbraio: Ftse Mib ancora in aumento, recessione più lontana in Europa Money.it

La diretta dai mercati | Europa in leggero rialzo, Ftse Mib sopra 27.500. Spread a 180 in attesa asta Btp Milano Finanza

Borsa: Milano prudente (+0,14%), bene Iveco e Pirelli Agenzia ANSA

Borsa: Milano sale (+0,4%) con Europa, giù Saipem, cala Tim Agenzia ANSA

Borsa Milano oggi, l'Ue allontana la recessione: Piazza Affari sale Adnkronos

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - L'attesa per la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di gennaio domina l'attenzione dei mercati azionari, che in Europa si mantengono ...Pronti per le previsioni prezzo azioni Borsa Milano dedicate, questo martedì 14 febbraio, a Biesse, Generalfinance e Giglio Group. Ma prima dell’analisi dei titoli diamo conto di alcuni fatti che ...