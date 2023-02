Borsa | Europa e Milano positive | future Wall Street incerti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa del dato sui prezzi al consumo di gennaio negli Stati Uniti, attesi in lieve frenata, e del successivo avvio di, i cui ...

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa del dato sui prezzi al consumo di gennaio negli Stati Uniti, attesi in lieve frenata, e del successivo avvio di Wall Street, i cui ...In, i profitti delle compagnie petrolifere sono stati incentivati dalla speculazione sul ... Da inizio anno, le società quotate sullaItaliana stanno già prezzando la revisione al rialzo ...

Borsa: Europa tiene, stime inflazione Usa in lieve frenata Agenzia ANSA

Borsa: Europa conclude positiva, Amsterdam +1,3% Agenzia ANSA

Borsa: Europa parte piatta, Londra +0,2% Agenzia ANSA

Auto, Ford licenzierà 3.800 dipendenti in Europa per contrastare l’aumento dei costi Milano Finanza

Gli investitori esteri tornano a puntare sulle azioni europee in maniera importante, complice il calo dei prezzi dell’energia (il gas ad Amsterdam è passato dam massimo di 340 euro dell’estate 2022 a ...In rialzo dello 0,4% Parigi e Francoforte, con Londra in crescita dello 0,3%. Non hanno mosso gli operatori il prodotto interno lordo della zona euro e l'asta dei Btp italiani, perché tutta l'attesa è ...