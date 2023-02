Borsa | Europa cauta in chiusura | Parigi +0 | 07% | Londra +0 | 04%

Chiusura cauta per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,07% a 7.213 punti e Londra lo 0,04% a 7.950 punti. Contrastate Francoforte ( - 0,1% a 15.381 punti) e Madrid (+0,61% a 9.266 ...Andamento debole per Ford Motor , che scambia in ribasso dello 0,65% dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un taglio del suo organico in, all'interno della trasformazione del business verso l'auto elettrica. Il colosso di Dearborn ha infatti annunciato una riduzione del suo organico nel corso dei prossimi tre anni che prevede il ...

Borsa: Europa tiene, stime inflazione Usa in lieve frenata Agenzia ANSA

Borsa: Europa positiva nel finale, cede New York, Milano +0,4% - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Europa rallenta, listini Usa deboli, Milano +0,15% Agenzia ANSA

Borsa: Europa e Milano positive, future Wall Street incerti Agenzia ANSA

Borsa: Europa poco mossa attende l'inflazione Usa, Milano +0,3% (RCO) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

C’è incertezza nel breve termine per i mercati azionari: dove sono diretti da ora ai prossimi giorni In Europa si è sui massimi del 2022, mentre a Wall Street ancora ben lontani e non sono stati ...Stabile il dollaro a 0,932 euro, ma risale a 132,79 yen e scende a 0,822 sterline. Cede il greggio (Wti -1,53% a 78,9 dollari al barile) in vista delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa ...