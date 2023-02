Boomerissima | ecco le anticipazioni e gli ospiti dell’ultimo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Va in onda domani, martedì 14 febbraio l’ultimocon, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in prima serata su Rai 2. Protagoniste della puntata, come sempre le celebrity, che anche questa volta, divise nei due team di appartenenza tra boomers e millennials, si confronteranno in una dura quanto divertente ed emozionante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare che la loro generazione di appartenenza sia la migliore di sempre.così che ancora una volta, il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, offre un vero e proprio viaggio nel tempo che, alternando il varietà al game show, farà rivivere alcuni dei momenti più belli degli anni ’80, ’90 e 2000. Le squadre che si sfideranno nell’ultima puntata saranno composte da: Filippo ...