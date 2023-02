Bonus patenti per i camionisti | i fondi messi a disposizione sono andati esauriti in tre ore?

E durata solo una manciata di ore la corsa di migliaia di aspiranti camionisti sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per assicurarsi ilmesso a disposizione per sostenere la spesa per conseguire la patente e la Cqc, la carta di qualificazione professionale. Già, perché appena quattro ore dopo l'accensione del "semaforo verde" ......delle Infrastrutture e dei Trasporti è aperta la piattaforma informatica per usufruire del... Il contributo è pari all' 80% della spesa sostenuta per la patente odi interesse, nel limite ...

Lo Stato, allora, che cosa fa, per alleviare i problemi del settore Stanzia fondi per un bonus patente, così da rendere meno onerosa la trafila per gli aspiranti conducenti: un fondo da 25,3 milioni, ...Sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è aperta la piattaforma informatica per usufruire del bonus patente. Lo comunica Cna Fita La Spezia «nell’auspicio che questo strumento ...