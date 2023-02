Bonus patenti per i camionisti | i fondi messi a disposizione sono andati esauriti in tre ore?

(Di martedì 14 febbraio 2023) E durata solo una manciata dila corsa di migliaia di aspirantisulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per assicurarsi ilmesso aper ...

... mostrerebbe due facce completamente differenti della medaglia: quella positiva, che mostrerebbe la disponibilità di moltissimi giovani (l'età per poter accedere alva dai 18 ai 35 anni) a ...... che si accreditano alla Piattaforma 'Buono' ed applicano una riduzione delle spese di ... Validità delIl buono deve essere attivato da un soggetto (autoscuola o Ente di formazione) ...

Bonus patenti da tutto esaurito, già finiti i fondi per il 2023 Uomini e Trasporti

Bonus patenti: aperta la piattaforma per la presentazione delle ... ASSOTIR

Bonus patenti: ecco le istruzioni per chi ha presentato la domanda ... Rivista TIR

Trasporti, dal Mit 25,3 milioni per il bonus patenti | mit MIT

BONUS PATENTI: DAL 13 FEBBRAIO ATTIVA LA PIATTAFORMA ... CGIA

E stato introdotto per sostituire lo sconto generalizzato alla pompa, in vigore fino alla fine del 2022, e si applica a qualsiasi tipo di veicolo, compresi i veicoli a due ruote e le auto senza ...Nella giornata del 13 febbraio 2023, si è aperta la piattaforma per la richiesta del buono patente sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (https ...