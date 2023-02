Bonus patente - Già finiti i fondi per le licenze professionali

(Di martedì 14 febbraio 2023) Mancano autisti di camion, la logistica soffre, i tempi dei trasporti si allungano, ma ottenere laprofessionale, oltre che complesso, è molto costoso. Lo Stato, allora, che cosa fa, per alleviare i problemi del settore? Stanziaper un, così da rendere meno onerosa la trafila per gli aspiranti conducenti: un fondo da 25,3 milioni, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. Un sostegno significativo, pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, fino a un massimo di 2.500 euro, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni interessati a conseguire laprofessionale o le abilitazioni necessarie alla guida di veicoli destinati al trasporto di merci e persone (autobus, pullman, camion ecc.). Lodevole iniziativa, scattata il 6 febbraio ...

