Bonus patente da 2 500 euro per chi vuole lavorare nell' autotrasporto | a chi spetta e come richiederlo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Arriva il da 2.500. A definirne i dettaglio è il Decreto appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale. In particolare, il provvedimento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del 'buono' previsto dal 'Programma patenti giovani autisti ...

Servirà a dare un contributo, denominato 'buonoautotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro. A chi è rivolto Il voucher sarà ...Quali sono i requisiti che danno diritto al contributo e qual è la cifra massima. I fondi di quest'anno esauriti in un giorno. Ma restano 2 milioni dal ...

Bonus patente autotrasporti 2023 per giovani under 35, al via le domande: come richiederlo Sky Tg24

Bonus patente 2023: ecco a chi spetta e come richiederlo QUOTIDIANO NAZIONALE

Come ottenere il Bonus Patente 2023 da 2500 euro La Gazzetta dello Sport

Bonus patente autotrasportatori da 2.500 euro, fondi esauriti in 24 ore. Ma c'è spazio per altre risorse. Chi ilmessaggero.it

Bonus patenti da tutto esaurito, già finiti i fondi per il 2023 Uomini e Trasporti

E stato introdotto per sostituire lo sconto generalizzato alla pompa, in vigore fino alla fine del 2022, e si applica a qualsiasi tipo di veicolo, compresi i veicoli a due ruote e le auto senza ...Nella giornata del 13 febbraio 2023, si è aperta la piattaforma per la richiesta del buono patente sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (https ...