Bolzano | morto lo studente di 12 anni caduto dal balcone durante la gita scolastica

(Di martedì 14 febbraio 2023) Èlotedesco di 12, precipitato daldi un hotellain Alto Adige. Il ragazzino ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma non ce l’ha fatta. Il 12enne era precipitato il 12 febbraio dal secondo piano di un hotel a San Giovin Valle Aurina. Era stato trasportato in elicottero in ospedale, in condizioni già disperate. L’incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il ragazzo era originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig. Si trovava in Valle Aurina insieme ai suoi compagni di scuola, in settimana bianca. Stando a una prima ricostruzione, è probabile che il 12enne sia scivoltato nel tentativo di raggiungere ildella ...

Tragedia in Alto Adige, dove un dodicenne in gita scolastica a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano) è caduto dal balcone del suo hotel ed è morto. L’incidente è successo domenica: pare che lo ...E' deceduto all'ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Lo studente si trovava in Alto Adige con la ...