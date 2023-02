Bolzano | è morto il 12enne caduto dal balcone dell’hotel Per gli investigatori forse uno scherzo finito male

Leggi su open.online

(Di martedì 14 febbraio 2023) È deceduto all’ospedale diil ragazzo tedesco di 12 anni precipitato domenica 12 febbraio daldi un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Era arrivato al “San Maurizio” ditrasportato dall’elisoccorso in gravissime condizioni. Poco fa la notizia della morte. Mentre i medici tentavano di salvare la vita dello studente, gli inquirenti hanno continuato a indagare senza sosta sulla dinamica della tragedia. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di uno. Il giovane, in gita scolastica in Alto Adige per la settimana bianca, èdal secondo piano della struttura, riportando ferite importanti: secondo gliiluscito sulsarebbe voluto entrare a ...